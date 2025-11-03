ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第16回菅野智之（オリオールズ）後編「やはり、只者じゃないですよ」そう語るのは、菅野智之が東海大に在籍していた当時の監督である横井人輝氏だ。「ふつう、大学でこれだけ伸びるヤツはいません。だけど菅野は試合ごと、大会ごとに成長している。むろん本人の努力もありますが、それだけ観察力と創意工夫、頭のよさがあるんです。それと、偉大なおじいさん、伯父さんという