“侍ジャパン”野球女子日本代表は2日、中国・杭州で開催された「第4回 BFA 女子野球アジアカップ」決勝でチャイニーズ・タイペイと対戦。8対0で勝利し、同大会4連覇を達成した。【写真】『カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』代表選手を発表する井端監督大会開幕日となる26日にスリランカ戦から、スーパーラウンドまで全6試合すべて2桁得点をあげ、圧倒的な強さで決勝へ駒を進めた日本代表。この日も初回か