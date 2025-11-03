指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ・＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）が１日と２日の２日間、千葉・ＬａＬａａｒｅｎａＴＯＫＹＯ−ＢＡＹで８周年ツアー千葉公演を開催した。今年２月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計８７００万回再生を突破し、さらにＴｉｋＴｏｋでの総再生回数でも２０億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の同グループ。１０月１０月発売の１０