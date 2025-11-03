【モデルプレス＝2025/11/03】モデルの堀田茜が11月2日、自身のInstagramを更新。挙式を報告した。【写真】堀田茜「隣は旦那さん？」ウエディング2ショット◆堀田茜、挙式を報告「結婚式を挙げました」と報告し、美しいスタイルが映える純白のウエディングドレス姿を披露した堀田。「お世話になっている方々、友人家族が一同に会して食べて飲んで笑って、夢のような幸せな時間でした。準備は大変だったけど本当にやってよかった！