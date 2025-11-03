モーニング娘。’23の卒業から2年、譜久村聖は現在のソロ活動で「心から仕事が好き」だと実感しているという。その一つの形となった2冊同時発売の写真集『瑠璃藍』『Vers l’Aube（ヴェール・ローブ）』（ワニブックス）では、雨空のベトナムで「宝物」になった作品づくりに没頭。かたや、ハロー！プロジェクト（以下、ハロプロ）のOGたちが名を連ねる「M-line Special」というライブでのステージでは、古巣への思いも胸に気持ち