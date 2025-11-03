「敏感なイシューを避け、柔軟な“安米経中（安保は米国、経済は中国とそれぞれ協力）”を模索した場だった」。11月1日に開かれた韓国慶州（キョンジュ）で行われた韓中首脳会談に対する中国の韓国専門家たちの評価だ。特に、李在明（イ・ジェミョン）大統領が8月にワシントンの戦略国際問題研究所（CSIS）を訪れた際、「安米経中路線を過去のように続けることはできない」と発言していた点に注目が集まった。今回の韓米、韓中連続