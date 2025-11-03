韓国の国旗【ソウル共同】韓国ソウル中心部の交差点で2日夜、日本人女性（58）が車にはねられ、死亡した。地元警察が3日、明らかにした。警察によると、一緒にいた娘（38）もひざを骨折したが命に別条はない。警察は車を運転していた30代の男を拘束。飲酒運転だったことが判明し、危険運転致死傷などの疑いで捜査している。現場は、ソウルの繁華街で東大門駅近く。ショッピングモールやホテルがあり、日本人観光客も多い。