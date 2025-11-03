俳優の桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』（毎週水曜後10：00）の公式インスタグラムが3日までに更新され、佐野の“卒業アルバム”撮影裏が公開された。【写真あり】「まだいける？」卒業アルバム写真を撮る佐野勇斗本作は、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質の社長令嬢・八神結以（桜田）と誘拐犯・林田大介（佐野）の2人が逃避行を