写真左から、小野瑞歩、村田結生、秋山眞緒 つばきファクトリーが毎回幅広い企画に挑戦している「行くぜ！つばきファクトリー」。"行くつば"を見ればもっとつばきファクトリーが好きになる！11月10日(月)放送の#81では、企画「トニキャメvs カミキャメ！つばきジェネレーションバトル」に挑戦。トニキャメ(谷本安美・小野瑞歩・小野田紗栞・秋山眞緒)とカミキャメ(福田真琳・石井泉羽・村田結生・土居楓奏)の世代別に分かれて