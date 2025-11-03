元バレーボール女子日本代表の大友愛さん（43）が3日までに自身のインスタグラムを更新。同じく元バレーボール女子日本代表の大山加奈さんとのドライブショットを公開した。自身のインスタグラムで「かなとロードサイドグルメの旅へ」と題して投稿。「ドライブしながら二人でのんびりトークたのしかったぁ」と、番組収録での大山さんとのドライブショットを公開した。ネットでは「2ショットを見れるだけで充分」「美しい」