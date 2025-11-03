全国で「クマ被害」が注目されるなか、今年、多くの命を奪っている動物が他にもいる。噛ままれたり、犬や猫などのペットを介して感染。今年は全国で過去最多の165人が感染、13人が命を奪われている。初期症状は風邪に似ているという。急増する感染症・SFTS（重症熱性血小板減少症候群）の現状を、医療ジャーナリストの木原洋美さんが取材した――。写真＝iStock.com／west※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／west■クマ被害