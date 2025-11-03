ロッテは3日、2026年コーチングスタッフを発表した。【一軍】監督：サブロー「86」ヘッドコーチ兼チーフバッテリーコーチ：光山英和「90」チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ：西岡剛「77」チーフ内野守備走塁コーチ：松山秀明「80」投手コーチ：黒木知宏「84」投手コーチ：小林宏之「71」打撃コーチ：栗原健太「88」バッテリーコーチ：江村直也「76」内野守備・走塁コーチ：根元俊一「87」外野守備・走塁コーチ：伊志嶺翔大「74」▼