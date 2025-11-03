【女子ボートレーサー・インタビュー増本杏珠（２０＝福岡）後編】――レーススタイルは増本見ていて楽しい方がいいと思うので、道中追い上げて競っていけるように、最後まで諦めないレーススタイルです。――課題は増本最近スタートは少しずつ良くなっているけど、全コースに入り始めて、スローからの走り方が全然分かっていない。そこで着を落とすことが多くて、２、３コースを磨いて行けたらと思います。――今