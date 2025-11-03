「命の宿題――『殺処分ゼロ』を語った日から…」（今西乃子著、浜田一男写真、新日本出版社）ひとの豊かな生活を、多くの動物の命が支えている。そんな動物たちのためのアニマルウェルフェア（動物福祉）を、同じ命ある生き物として、ひとはどう実現させていくべきか。考えるきっかけをくれる一冊が「子ブタたちはどう生きたのかぶぅふぅうぅ農園の７か月」（太田匡彦著、岩崎書店）＝写真左。著者は本紙記者で、ペットビ