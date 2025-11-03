フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦スケートカナダ最終日（２日＝日本時間３日）の男子フリーは、日本勢の明暗が分かれる形となった。２０２３年四大陸選手権覇者の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、冒頭の４回転ループで３・３０点のＧＯＥ（出来栄え点）を引き出すと、４回転サルコー、４回転トーループ―３回転トーループの連続ジャンプも着氷。後半にジャンプのミスが出たとはいえ、何とか演技を