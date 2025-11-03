「月虫の姫ぎみ」満月の夜、じっと月を見ていると黒い影が横切ることがある。それが、月虫。星くずに産みつけられた卵は運が良ければ引力に引かれて、地球に落ちてくる。地上に落ちた卵はしばらくすると、幼虫になり、隠れ家に身を隠す。そして、ヒトに擬態する。そして光を放ちヒトを呼び寄せる。だいじにだいじに、育ててもらうために。美しく成長した姫ぎみ。虫なので、もちろん、求婚者にもプレゼントにも興味はない。そし