元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（59）は2日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。1日（日本時間2日）に第7戦が行われ、ドジャースの連覇で幕を閉じたワールドシリーズの激闘の余波が、自身の仕事にも及んでいたことを打ち明けた。一茂は番組の金曜コメンテーターを務めているが、この日はドジャース連覇を受け、恒例のパネルコーナーに登場。元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏とともに解説