『ペンギンホテル』（アリス館）よりお話を聞いた人牛窪良太(うしくぼ・りょうた)大阪生まれ、東京育ち。桑沢デザイン研究所卒。第21回講談社絵本新人賞受賞。絵本作品に『ガボンバのバット』（講談社）、『おさるのれっしゃ』『パンダのパンだ』（アリス館）、『ピザとも』『ムシてつ』（白泉社）、『ワンコデパート』（小学館）『ちびっこパンのうんどうかい』（ほるぷ出版）などがある。描きたいイメージから絵本を組み立てる―