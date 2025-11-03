兵庫県高校駅伝競走大会（男子第80回、女子第42回）は3日、午前10時10分に、男子のレースがスタートしました。男子は、前回覇者の西脇工をはじめ、各地区予選を突破した県内の40校が、12月21日に京都で予定されている全国高校駅伝大会、“都大路”への出場権をかけて競い合います。レースは丹波篠山市の大正ロマン館前を起点に、市内東部の立金での折り返しを経て、篠山鳳鳴高校までの42.195 kmのコースを、7区間でたすきをつ