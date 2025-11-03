一部改良で進化！指名買いの傾向も！2025年8月25日、スズキは軽乗用車「アルトラパン」の一部改良モデルを発売しました。アルトラパンは、2002年に初代モデルが登場して以来、四角いフォルムとシンプルなデザインで、女性を中心とした若年層から長年支持されてきた軽乗用車です。【画像】超カワイイ！ これがスズキ新「軽セダン」です！（30枚以上）軽ハイトワゴンとは異なる個性を持つ車種として展開されており、現行モデル