◇スコットランド・リーグ杯準決勝セルティック 3―1 レンジャーズ（2025年11月2日英国・グラスゴー）スコットランド・リーグ杯で2連覇を狙うセルティックが宿敵レンジャーズとの準決勝を制して決勝進出を決めた。前半25分に先制したチームは同38分に退場で10人になったレンジャーズを相手に追加点を奪うことができず、後半36分にPK弾で追いつかれて延長戦に突入。しかし、延長前半3分にMFマクレガーが勝ち越し点を挙げ