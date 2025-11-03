元ＮＧＴ４８の川越紗彩が、初写真集「なんとかなるなる」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）を２５歳の誕生日の１０月１４日に発売した。２４年２月にＮＧＴ４８を卒業して一時芸能界から離れたが、モデル、インフルエンサーとして再始動。芸能人生の第２幕に進む思いを聞いた。アイドル時代から一転、大人の姿を披露してファンを驚かせた。初写真集で本格的なグラビア撮影も初めて。「今までに挑戦したことのない衣装に、今まで撮ったこと