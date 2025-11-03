戦時中、極限状態のジャングルを生き抜き、のちに昭和天皇をパチンコで撃った元日本兵・奥崎謙三の破天荒な言動を追ったドキュメンタリー映画『ゆきゆきて、神軍』。同作のメガホンをとった映画監督の原一男と、元刑務官で作家の坂本敏夫。奥崎を知るふたりが、今だから明かせる秘話を語り尽くす。人類の幸福のための独自の「奥崎教」を作ろうとしていた晩年の奥崎の姿とは？（前後編の後編） 【画像】天皇をパチンコ