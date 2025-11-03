ガクミカ取材班と西南学院大学のゼミによるコラボ企画が実現しました！外国語学科の宮原哲教授のもとでコミュニケーション学を学ぶ4年生が「学生に読まれるコンテンツ」づくりを授業で実践。自らテーマを設定し、取材して記事を書く記者体験に挑戦しました！このうちチームDは「一緒に暮らすヒント」をテーマに3回にわたってリポートします。最終回は「同棲」生活を送る2人にインタビューしてみました。どんなずれがあり、どう乗