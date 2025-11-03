戦時中、極限状態のジャングルを生き抜き、のちに昭和天皇をパチンコで撃った元日本兵――奥崎謙三の破天荒な言動を追った『ゆきゆきて、神軍』は、今なお日本のドキュメンタリー映画の最高傑作と名高い。同作のメガホンをとった映画監督の原一男と、元刑務官で作家の坂本敏夫が、再び奥崎を語り尽くした。 【画像】昭和天皇をパチンコ玉で撃った元日本兵・奥崎謙三 昭和天皇をパチンコ玉で撃った男