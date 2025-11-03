レイダーズ戦でFGを決めたジャガーズのキャム・リトル＝2日、ラスベガス（AP＝共同）米プロフットボールNFLでジャガーズのキャム・リトルが2日、ネバダ州ラスベガスで行われたレイダーズ戦で68ヤードのFGを決め、リーグ最長記録を更新した。これまでの記録はジャスティン・タッカーが2021年にマークした66ヤード。0―6の前半終了間際に成功させ、30―29の勝利に貢献した。（共同）