ドジャースのワールドシリーズ連覇から一夜明け、本拠地・ロサンゼルスでは記念グッズを求めてファンがショップに詰めかけました。記者「ワールドシリーズ連覇から一夜明け、早速、ファンたちがグッズを買い求めに来ています」きのう、球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たしたドジャース。一夜明け、公式グッズショップではワールドシリーズ制覇を記念した2種類のTシャツが販売され、ファンたちが手にとっていました。ドジャー