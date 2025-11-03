F16戦闘機を擁するクライネ・ブローゲル空軍基地/Jill Delsaux/AFP/BELGA MAG/AGetty Images（ＣＮＮ）ベルギーの空軍基地上空で1日に目撃された複数のドローン（無人機）をめぐり、フランケン国防相は2日、軍の戦闘機を「偵察」することを目的としていたと述べた。フランケン氏はCNN提携局RTBFに対し、「ドローンはF16戦闘機や弾薬の位置など高度な戦略的事柄を確認するため偵察にやってきた」と語った。ドローンのうち1機は基地