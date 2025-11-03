ジャパネットたかた創業者・高田明氏の旅番組『高田明のいいモノさんぽ』が、BS10で8日(16:00〜)に放送。7年ぶりの復活となり、1年ぶりにテレビショッピングの生出演も予定されている。高田明氏この番組は、高田氏が日本各地を歩き、人と触れ合い、ご当地グルメを堪能し、日本の素晴らしいを探すことを目的として、2015年6月にスタート。今回は出身地・長崎県を散歩し、自身の目で見つけた商品を、1年ぶりのテレビショッピング生出