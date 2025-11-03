岡山リベッツ 卓球Tリーグ、岡山リベッツは2日、津山総合体育館で東京と対戦しました。 リベッツは、第1マッチのダブルスでハオシュアイ、及川組が2－0のストレートで勝ちました。しかし、シングルスで英田が2ー3、吉山和希が1－3と連敗。第4マッチでハオシュアイが3－1で勝ったものの延長戦で英田が0ー1で競り負け、マッチカウント2－3で敗れました。 【岡山リベッツ