フリーの羽鳥慎一アナウンサー(54)が3日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を欠席した。羽鳥アナは先月30日の放送から「遅めの夏休み」のため、番組を欠席している。この日、番組冒頭、アシスタントの同局・松岡朱里アナウンサーと並んで登場した同局の板倉朋希アナウンサーは「羽鳥さんはまだ少し遅い夏休みということで、今日と明日は私、板倉がお伝えしてまいります。よろしくお