米地質調査所（USGS）によると、アフガニスタン北部で3日午前1時ごろ（日本時間同午前5時半ごろ）、マグニチュード（M）6.3の地震があった。震源はバルフ州ホルム西南西約22キロ、深さは約28キロ。州都マザリシャリフに近く、USGSは「多数の死傷者が出る可能性があり、災害が広範囲に及ぶ恐れがある」としている。