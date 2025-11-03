お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、3日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「材料費 約130円♪シンプルにして至高【ちんげん菜炒め】面倒な工程ゼロの爆速＆極ウマおかず」と題した動画をアップした。【動画】材料費130円！面倒な工程ゼロの爆速「ちんげん菜炒め」レシピ概要欄では「今回は、手間な工程が一切ない！ズボラだけど激うま「ちんげん菜炒め」です。一人前130円とお財布にも優しいレシピですので是非試してみ