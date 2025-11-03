元妻を脅迫するメッセージを送ったとして、長岡市の36歳の男が逮捕されました。警察によりますと、男は今年9月27日、新潟県内に住む30代の元妻に対し「殺すぞお前いくら警察呼んで捕まっても出てきたらとことんやるからな」などとスマートフォンにメッセージを送った疑いです。元妻から警察に届けがあり、逮捕に至りました。警察の調べに対し、男は「確かにメッセージを送った」と容疑を認めています。