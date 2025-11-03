むし歯の症状というと、歯の痛みや歯の一部が黒くなるというような変化を思い浮かべる方が多いと思います。もちろんこうした症状もむし歯によって生じるものの一つですが、むし歯は進行度によっても症状が異なり、初期症状の場合は痛みがない場合もあります。この記事においては、むし歯の進行状況に応じた症状や治療法などを解説します。 むし歯の進行度と症状 むし歯は、お口のなかにいる細菌が、糖分などを栄養として酸性の