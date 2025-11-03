涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が監修するコスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」から、メイク前に仕込むクリーム「ウォンジョンヨ モイストセットアップクリーム」を11月1日よりロフト（※）・ロフトネットストアにて順次先行販売、11月14日より全国発売します。※一部店舗を除く■メイク前のクリームで乾燥知らずのうるおいに満ちたベースに長年培ってきたプロのメイクノウハウを誰でも簡単に再現できるアイテ