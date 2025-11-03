ニンバスの初期症状を正確に把握することは、早期診断と適切な治療開始において重要な意味を持ちます。感染後24時間から72時間以内に軽度の発熱と全身の違和感が現れ、筋肉痛や関節痛、頭痛などが続きます。感染後3日から7日程度で症状はより明確となり、発熱パターンの変化や呼吸器症状、皮膚症状が出現します。この章では、初期症状のパターンと進行過程について詳しく解説します。 監修医師：五藤 良将（医師）