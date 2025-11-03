90＋５分、右サイドからのクロスボールがゴールラインを割ると、水戸ホーリーホックの１−０の勝利を告げる試合終了のホイッスルが鳴り響いた。J２首位の水戸が敵地に乗り込んだヴァンフォーレ甲府とのアウェーゲーム（J２第35節）は、１点を争う緊迫感あふれる拮抗戦。ギリギリの勝負を制し、初のJ１昇格へ前進する勝点３を掴み取った分だけ喜びもひとしおのはずが、ゲームキャプテンの大崎航詩は意外にも落ち着いていた。そ