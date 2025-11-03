北海道の豊かな実りが深まる晩秋の11月、『インターコンチネンタル札幌』では、ブルゴーニュの名門ワイン『ルイ・ラトゥール』と、日本酒『獺祭』を迎えて、スペシャリティレストラン『SAWAKA』にて、北海道の旬の食材を用いた格別な美食を体験することができます。 画像：インターコンチネンタル札幌 『ルイ・ラトゥール』は、1797年創業、200年以上の歴史を誇るブルゴーニュの名門ワイナ