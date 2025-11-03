イギリスでロンドンに向かう特急列車内で複数人が刺された事件で警察は、容疑者はイギリス人の男1人だと明らかにしました。【映像】事件現場付近の様子11月1日夜、特急列車内で複数人が刺されて11人が病院に搬送されるなどし、男2人が殺人未遂の疑いで逮捕されました。11月2日午前、警察は2人の年齢などを明らかにしましたが、夜になって、1人は事件に関与していなかったとして釈放され、容疑者は32歳の黒人のイギリス国籍の