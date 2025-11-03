【女子ボートレーサー・インタビュー増本杏珠（２０＝福岡）前編】――選手になったきっかけは増本祖父と母親がボートレースを見ていて、近くのボートピア勝山に連れて行ってもらっていました。小学生の頃から「レーサーになればいいじゃん」と言われていましたね。でも、現実味がなくて、試験は受けずにいました。高校２年生の就職を決める時に、体を動かすのが好きで、事務系の仕事か体育の先生になるために大学に行こう