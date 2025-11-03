ドジャースがワールドシリーズ優勝米大リーグ・ドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントで行われたワールドシリーズ第7戦でブルージェイズを延長の末に5-4で下し、2年連続の世界一に輝いた。大谷翔平投手は自身のSNSで愛犬デコピンの写真も投稿。そこで明らかになった事実に日本ファンも驚きの声をあげている。激闘から一夜の日本時間3日、大谷がインスタグラムのストーリー機能に、デコピンの写真を投稿した。一室