こんにちは!アップ教育企画・進学館の齋藤と申します。秋が無い!とも称された電光石火の季節の移ろい。自宅のある高台、いえ、むしろ山間の風景も、赤や黄に一気に染まった感があります。少年少女は、体感温度による衣服の調整に無頓着な場合も多いでしょうから、着脱可能な上着を持たせるなどのちょっとしたケアをお願いできればと思います。 【写真】勉強嫌いも夢中になる!?「暗記用食パン」が話題 さて、運動会シー