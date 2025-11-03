巨人のファーム選手の今を伝える「ＦｒｏｍＧ」。第１６回は育成２年目右腕・園田純規（あつき）投手（２０）。今季は６月１４日にイースタン・ヤクルト戦（戸田）で公式戦デビューして初勝利を挙げると、そこから無傷の８連勝。２軍の独走Ｖに貢献したが、先発を任された１０月４日の中日とのファーム日本選手権（宮崎）では３回３失点（自責１）で“初黒星”を喫した。激動の１年を振り返り、３年目に向けた課題を明かした。