俳優の渡洋史（62）が2日までに自身のインスタグラムを更新。テレビ朝日系特撮ドラマ「スーパー戦隊シリーズ」が終了することについて思いを明かした。渡は「#サンバルカン#ゴーグルファイブ#ボウケンジャー#アバレンジャーetcでお世話になりました。淋しいですね」とコメント記した。さらに「18歳から44年お世話になっています。ありがとうございました」と感謝を伝え「スーパー戦隊よ!永遠なれ!」と願った。この投稿にフ