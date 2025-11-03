タレント山内鈴蘭（30）が2日、インスタグラムを更新。ゴルフのクラブチャンピオン杯連覇達成を報告した。「女子クラブチャンピオン杯2連覇しました」と報告。「THE CLUB GOLF VILLAGE 38.42 total 80」とスコアも記した。「昨年は胸を張って言えるスコアでなく、本当に悔しい結果で」と振り返ったが、「今年は胸を張って言えます！」とした。同ゴルフ場はコースレートが高く、このコースで「80」は“クラチャン”の名に恥じない