きのう深夜、神奈川県相模原市の中央道下り小仏トンネル内でワゴン車がトンネルの壁にぶつかる事故があり、3人が重軽傷を負いました。【写真を見る】中央道小仏トンネルで単独事故3人重軽傷八王子JCTから相模湖ICまでの間は約8時間通行止めきのう午後11時半すぎ、ネクスコ中日本から「中央道小仏トンネル内で車両単独事故がある」と通報がありました。警察によりますと、相模原市の中央道下り小仏トンネル内を走行中だったワゴ