指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が1日、2日の2日間、8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」の千葉公演をららアリーナ東京ベイで開催した。佐々木舞香（25）がボブヘアにイメチェンし、ファンの間で話題に。公演ごとのメンバーセレクトによる楽曲披露では、野口衣織（25）がセンターを務める「『君と私の歌』」、齋藤樹愛羅（20）がソロで「ラストノートしか知らない」を