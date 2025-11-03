東京と同じ人口なのに鉄道は中長距離列車用が1本だけベトナム初の地下鉄「メトロ1号線（サイゴン線）」が、2024年12月22日に、同国最大の都市・ホーチミン市で開業しました。この快挙にホーチミンっ子も鼻高々のようで、もうすぐ1周年を迎えますが、まだまだ開業フィーバーが続いています。【どこか日本風】「映えスポット化」しているメトロ1号線（写真）地下鉄建設の最大の狙いは、市内の交通渋滞解消です。ホーチミン市の人