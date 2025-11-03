兵庫県丹波市で１００台以上のクラシックカーが集まるイベントが開催されました。丹波市ではきのう、地元のクラシックカー愛好家らが主催する「中兵庫クラシックカーフェスティバル」が開催されました。２５回目を迎えたこのイベントには、１９８２年までに生産された国産車と外国車約１２０台が集結。中でも注目を集めていたのは、１９２９年にイタリアで製造された「フィアット５０９カブリオレ」で、日本に現存するのは３